Las Flores
C.P.R encontró un auto abandonado en Ruta 3 y el mismo tenía pedido de secuestro activo
El Comando de Prevención Rural (C.P.R.) inició actuaciones bajo la carátula “Hallazgo de Automotor”, tras encontrar un vehículo abandonado a la vera de la Ruta Nacional N° 3, en la zona de El Despunte.
Al verificar el rodado, se constató que presentaba la numeración suprimida y contaba con pedido de secuestro activo, bajo la carátula “Robo Automotor”, con denuncia radicada en la Comisaría 6ª de Los Pinos, Partido de La Matanza. El vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la justicia.
