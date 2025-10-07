C.P.R encontró un auto abandonado en Ruta 3 y el mismo tenía pedido de secuestro activo

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Comando de Prevención Rural (C.P.R.) inició actuaciones bajo la carátula “Hallazgo de Automotor”, tras encontrar un vehículo abandonado a la vera de la Ruta Nacional N° 3, en la zona de El Despunte.

Al verificar el rodado, se constató que presentaba la numeración suprimida y contaba con pedido de secuestro activo, bajo la carátula “Robo Automotor”, con denuncia radicada en la Comisaría 6ª de Los Pinos, Partido de La Matanza. El vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la justicia.