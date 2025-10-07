Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

C.P.R encontró un auto abandonado en Ruta 3 y el mismo tenía pedido de secuestro activo

Las Flores

C.P.R encontró un auto abandonado en Ruta 3 y el mismo tenía pedido de secuestro activo

Foto del avatar

Publicado

hace 4 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El Comando de Prevención Rural (C.P.R.) inició actuaciones bajo la carátula “Hallazgo de Automotor”, tras encontrar un vehículo abandonado a la vera de la Ruta Nacional N° 3, en la zona de El Despunte.

Al verificar el rodado, se constató que presentaba la numeración suprimida y contaba con pedido de secuestro activo, bajo la carátula “Robo Automotor”, con denuncia radicada en la Comisaría 6ª de Los Pinos, Partido de La Matanza. El vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la justicia.

Te puede interesar:

Personal de la Patrulla Rural labra infracciones por caza furtiva y secuestro de vehículo sin papeles en El Rebenque

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.