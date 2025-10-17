Alumnos de la carrera de Tecnicatura en Turismo realizaron capacitación de RCP

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Se realizó en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 152 una capacitación en RCP Básico más Primeros Auxilios a cargo del instructor Nicolás Arias. La misma estuvo destinado a alumnos de la carrera de Tecnicatura en Turismo.



Es una herramienta de conocimiento de suma importancia para los futuros egresados, ya que en el desarrollo de su labor pueden encontrarse con situaciones de riesgo en lugares alejados de centros de salud. Desde la Secretaría de Salud seguimos brindando conocimientos a la comunidad.