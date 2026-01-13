Las Flores
Vuelve el colorido y la alegría de la Peatonal Cultural
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Este domingo 18 de enero, desde las 20 horas, el centro de Las Flores volverá a llenarse de música, arte y encuentro con la primera fecha de la Peatonal Cultural 2026, una propuesta ya clásica del verano florense y muy esperada por la comunidad.
El evento, que año tras año convoca a una gran cantidad de vecinos y visitantes, ofrecerá un escenario con presentaciones de artistas locales, reafirmando el espacio como una vidriera para el talento de la ciudad. A su vez, emprendedores y artesanos dirán presente con sus stands, sumándose los carros gastronómicos que aportarán una variada oferta para disfrutar durante la noche.
La Peatonal Cultural se consolida como un punto de encuentro para todas las edades, combinando cultura, paseo y esparcimiento al aire libre, en un clima distendido y familiar. Con su impronta festiva y participativa, vuelve a marcar el pulso del verano en el corazón de la ciudad, invitando a compartir una noche diferente en pleno centro.
Lagunas bonaerenses en alerta «roja» por cianobacterias
Las Flores tiene un 2% de su superficie territorial en manos de personas o empresas extranjeras
Incendio en Planta de Tratamiento de Residuos: Trabajos en conjunto para controlarlo
Curiosa invasión de lagartijas en Las Flores: por qué aparecen y hasta cuándo estarán
Bomberos Voluntarios controlaron un incendio de pastos y malezas en la zona del Canal 11
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras