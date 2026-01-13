Vuelve el colorido y la alegría de la Peatonal Cultural

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este domingo 18 de enero, desde las 20 horas, el centro de Las Flores volverá a llenarse de música, arte y encuentro con la primera fecha de la Peatonal Cultural 2026, una propuesta ya clásica del verano florense y muy esperada por la comunidad.

El evento, que año tras año convoca a una gran cantidad de vecinos y visitantes, ofrecerá un escenario con presentaciones de artistas locales, reafirmando el espacio como una vidriera para el talento de la ciudad. A su vez, emprendedores y artesanos dirán presente con sus stands, sumándose los carros gastronómicos que aportarán una variada oferta para disfrutar durante la noche.

La Peatonal Cultural se consolida como un punto de encuentro para todas las edades, combinando cultura, paseo y esparcimiento al aire libre, en un clima distendido y familiar. Con su impronta festiva y participativa, vuelve a marcar el pulso del verano en el corazón de la ciudad, invitando a compartir una noche diferente en pleno centro.