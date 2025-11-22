Las Flores
Apareció dañada la rotonda de Avellaneda y Rivadavia: buscan establecer qué ocurrió
En el transcurso de la madrugada y las primeras horas de la mañana de este sábado 22, efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas advirtieron la rotura de la rotonda ubicada en la intersección de Av. Avellaneda y Rivadavia.
Al momento, se procura establecer cómo ocurrió el hecho y quién o quiénes lo provocaron. Las primeras hipótesis indican que podría haberse tratado del impacto de algún tipo de vehículo que, por causas que aún se desconocen, habría ocasionado los daños observados en el lugar.
