Las Flores
Incendio en calle 9 de Julio afecta servicio de fibra óptica de Futurtel en Las Flores
Un incendio en una vivienda provocó daños en dos troncales de fibra óptica, generando cortes de servicio en varias zonas de la ciudad.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Un incendio ocurrido en una vivienda ubicada en calle 9 de Julio, casi Presidente Perón, causó daños significativos en dos troncales de fibra óptica que abastecen distintos sectores de Las Flores. Este hecho generó la interrupción del servicio de internet y telefonía en varias zonas de la ciudad.
Según informó Futurtel, las áreas impactadas por el corte son Av. Presidente Perón desde Av. Rivadavia hasta Alte. Brown, en ambos lados (par e impar); Av. Rivadavia lado impar; Alte. Brown lado par y Almada lado par. Los usuarios residentes en estos sectores experimentan inconvenientes con la conectividad debido a las interrupciones provocadas por el incidente.
El equipo técnico de Futurtel ya se encuentra trabajando en la reparación de los daños ocasionados en las troncales de fibra. Desde la empresa aseguraron que están implementando todas las medidas necesarias para restablecer el servicio a la brevedad y minimizar el impacto en los asociados.
La Cooperativa de Electricidad de Las Flores unifica su Centro de Atención al Asociado
Desde Futurtel expresaron su profundo pesar por lo sucedido y extendieron su acompañamiento a la familia afectada por el incendio. Asimismo, solicitaron a sus usuarios la comprensión ante esta situación excepcional y comprometieron mantener informados a los vecinos de las zonas afectadas ante cualquier novedad sobre la evolución de las tareas de reparación.
Incendio en vivienda de calle 9 de Julio movilizó a Bomberos Voluntarios
Las Flores: Destrucción total de vehículo tras incendio sobre Ruta 91
Volvió a aumentar el combustible por la actualización de impuestos
Aumentan las tarifas de luz, gas y agua en el inicio de 2026
Kicillof impulsará en 2026 el regreso de las reelecciones indefinidas en Buenos Aires
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras