Incendio en calle 9 de Julio afecta servicio de fibra óptica de Futurtel en Las Flores

Las Flores

Incendio en calle 9 de Julio afecta servicio de fibra óptica de Futurtel en Las Flores

Un incendio en una vivienda provocó daños en dos troncales de fibra óptica, generando cortes de servicio en varias zonas de la ciudad.
hace 44 segundos

Un incendio ocurrido en una vivienda ubicada en calle 9 de Julio, casi Presidente Perón, causó daños significativos en dos troncales de fibra óptica que abastecen distintos sectores de Las Flores. Este hecho generó la interrupción del servicio de internet y telefonía en varias zonas de la ciudad.

Según informó Futurtel, las áreas impactadas por el corte son Av. Presidente Perón desde Av. Rivadavia hasta Alte. Brown, en ambos lados (par e impar); Av. Rivadavia lado impar; Alte. Brown lado par y Almada lado par. Los usuarios residentes en estos sectores experimentan inconvenientes con la conectividad debido a las interrupciones provocadas por el incidente.

El equipo técnico de Futurtel ya se encuentra trabajando en la reparación de los daños ocasionados en las troncales de fibra. Desde la empresa aseguraron que están implementando todas las medidas necesarias para restablecer el servicio a la brevedad y minimizar el impacto en los asociados.

Desde Futurtel expresaron su profundo pesar por lo sucedido y extendieron su acompañamiento a la familia afectada por el incendio. Asimismo, solicitaron a sus usuarios la comprensión ante esta situación excepcional y comprometieron mantener informados a los vecinos de las zonas afectadas ante cualquier novedad sobre la evolución de las tareas de reparación.

