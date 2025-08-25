Las Flores
Arresto por caza ilegal, identificación de un hombre con pedidos de paradero y secuestro de motos con irregularidades
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Se informa mediante el presente parte de prensa que en los últimos días a raíz de los distintos operativos realizados en el ámbito jurisdiccional, con fecha 20 del corriente se procedió al arresto de un masculino oriundo de esta ciudad por infracción al Art 61 del decreto ley 8031/73 con intervención del Juzgado de Paz Local y Ministerio de Desarrollo Agrario, quien se encontraba cazando en fundo, camino a Harosteguy con perros galgos en propiedad privada sin los permisos pertinentes, una vez realizadas las actuaciones de rigor recupero su libertad.-
Asimismo, con fecha 22 se identificó en vía pública a un masculino mayor de edad domiciliado en Necochea, sobre quien pesaban tres ordenes de paraderos activos en marco de distintas causas siendo estas Amenazas, Abuso Sexual y Protección Contra la Violencia Familiar, una vez realizadas actuaciones de rigor y previa comunicación telefónica con magistrado de intervención recupero su libertad.-
También se informa que con fecha 24 se identifico a dos masculinos uno mayor de edad y un menor oriundos de Gral, Belgrano, quienes se trasladabanen camino civil Ctel. III a bordo de dos motocicletas, al momento de solicitar la documentación correspondientes ambos carecían de las mismas por los que se realiza infracción de tránsito e incautación de las mismas puesta a disposiciónJuzgado de Faltas Local, constatándose además de que uno de los moto vehículos poseía suprimida la numeración correspondiente al chasis, informándose a través del sistema informático que el rodado poseía Orden de Secuestro Activo en marco de causa por Hurto Motovehiculo con intervención de la UFI 10 de Mercedes, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes.-
Abigeato agravado: fue trasladado a Sierra Chica el detenido por el robo de ganado en Villa Pardo
Asimismo, se le recuerda a la población que ante cualquier eventualidad puede dirigirse al asiento físico de esta Dependencia sito en Av. presidente Perón y ruta Prov. 30, o bien se puede comunicar al abonado número 454354 o cel. 2244-502133.-
Arresto por caza ilegal, identificación de un hombre con pedidos de paradero y secuestro de motos con irregularidades
Juan Cruz Carbajal se adjudicó la fase regional de Taekwon Do de los Juegos Bonaerenses
Celulares, dólares y audios: la ruta judicial tras las coimas en la ANDIS
La Provincia extendió el límite de edad para ingresar a la Policía
Ya está en marcha la edición 2025 de las Olimpíadas Juveniles Florenses
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras