Las Flores
Causa por suministro de estupefacientes: la Sub DDI Las Flores llevó adelante un allanamiento
Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores efectivizo una Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro en el marco del Proceso Penal caratulado “ESTUPEFACIENTES –SUMINISTRO TITULO GRATUITO”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 22 a cargo de Dr. Adrián Peiretti del Departamento Judicial de Azul.
En virtud de una investigación iniciada en el mes de Septiembre a raíz de Denuncia penal efectuada por una ciudadana quien daba cuenta que una persona del sexo femenino le proveía a jóvenes menores de edad estupefacientes a título gratuito, encontrándose entre estos menores el hijo de la denunciante. Llevadas a cabo las tareas investigativas de rigor por parte de la Sub DDI Local, es que se logró la correcta identificación de la femenina, así mismo y de trabajo de campo y análisis de diferente información obtenida por personal policial se pudo colectar diferente pruebas, por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 03 a cargo del Dr. Juan José Suarez del Departamento Judicial de Azul otorgó Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro para una vivienda sito en barrio los Sauces de este medio, lugar de residencia de la sindicada, de la cual no se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación.
Cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la tarde del día de la fecha por personal de Sub DDI Las Flores, arrojo resultado positivo ya que se procedió al Secuestro de dos teléfonos celulares , los cuales son de interés para continuar con la pieza judicial. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía Interviniente.-
