Cacharí
Hallazgo de un auto robado en Cacharí y destruido en Saladillo: el caso quedó esclarecido
Anoche en Saladillo fue hallado un vehículo robado que terminó completamente destruido luego de un choque.
Todo comenzó cuando personal del Comando de Patrullas fue comisionado por Radio Emergencia a un accidente de tránsito. Al arribar, los efectivos constataron que un automóvil Volkswagen Gol Trend rojo (dominio AB455WA) había impactado contra la reja de una vivienda ubicada en calle Bozan al 2300 de Saladillo. En el lugar no se encontraron ocupantes.
Tras consultar los registros oficiales, el dominio del vehículo arrojó un pedido de secuestro activo desde el 27 de noviembre de 2025, radicado en Azul. Ante esto, la UFI Nº 1 dispuso la carátula “Hallazgo y Daño”.
Horas después, el caso quedó esclarecido: según confirmaron fuentes oficiales, el automóvil había sido sustraído por un menor de 16 años, vecino del propietario del vehículo en Cacharí. El rodado terminó severamente dañado tras el impacto.
Las actuaciones continúan bajo la intervención de la UFI Nº 1, mientras se completan las diligencias correspondientes.
