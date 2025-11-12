La Plata
Gelené se reunió con el Ministro de Desarrollo de la Provincia para avanzar en la agenda de trabajo conjunta
El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, junto al asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené, mantuvo una reunión con el Ministro de Desarrollo de la Provincia, donde abordaron la agenda de trabajo conjunta que vienen desarrollando entre el municipio y la cartera provincial.
Durante el encuentro, se repasaron las acciones y programas en marcha en la ciudad y se proyectaron nuevas líneas de trabajo destinadas a fortalecer el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de las y los florenses.
Desde el Gobierno Provincial remarcaron que fortalecer los vínculos con los 135 intendentes bonaerenses para llevar soluciones concretas a las comunidades es una de las prioridades definidas por el gobernador Axel Kicillof.
