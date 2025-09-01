Los creadores de contenido Aires de Cultura visitaron Las Flores y se sorprendieron por su belleza e historia

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Marianela y Leonardo son dos jóvenes que recorren pueblos, ciudades y lugares históricos desde 2017. A través de sus redes sociales, muestran los lugares que visitan.

Hace poco tiempo visitaron la ciudad de Las Flores y a través de diferentes publicaciones, mostraron alguno de los lugares más representativos y pintorescos que tiene para ofrecer Las Flores al turismo.

Desde el centro cívico con su imponente municipalidad, iglesia y fuente, pasando por sus calles empedradas, su obelisco y su parque, hasta su estación de ferrocarril y otras construcciones antiguas, «Aires» compartió fotos y videos en sus diferentes redes sociales para que más gente conozca el lado turístico de la ciudad.

Además, visitaron el pueblo de Rosas, a pocos kilómetros de la ciudad. Allí también realizaron una cobertura sobre los lugares más bonitos del pueblo. Hace un tiempo atrás también recorrieron Pardo, un pueblo muy pintoresco y plagado de historias.