Las Flores
El municipio de Las Flores recibió reconocimiento provincial por su trabajo en niñez y adolescencia
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Se destacó la importancia de avanzar en políticas para la infancia y la adolescencia. Representantes de las Secretarías de Educación y de Desarrollo Humano del Municipio de Las Flores, Silvina Castro, Mariana Risso y Silveria Giménez, participaron del Encuentro Anual MUNA realizado en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. La apertura estuvo a cargo de Natalia Lima, referente MUNA del Ministerio, quien agradeció el compromiso sostenido de los municipios bonaerenses en fortalecer la iniciativa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia), impulsada por UNICEF y acompañada por el grupo Pharos.
Lima destacó la importancia de consolidar políticas públicas locales que garanticen el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, reconociendo especialmente el esfuerzo de los equipos técnicos municipales. Durante la jornada, Las Flores, que adhiere a MUNA desde 2024, recibió un reconocimiento por haber completado el autodiagnóstico y presentar sus planes de acción, un paso clave dentro del proceso de mejora continua promovido por la iniciativa. La participación de Las Flores en este encuentro reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las nuevas generaciones y con la construcción de políticas públicas sustentadas en diagnósticos reales, acciones concretas y ampliación de derechos.
Desarticulan una red narco que operaba en el centro bonaerense y el Conurbano
El reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols visita Las Flores
Las florenses jugadoras de El Taladro, Malena Peyre y Felícitas Taraborelli, disputarán el Regional Sub 14 “A” en Mar del Plata
Las Flores Básquet se consagró campeón de la Copa de Plata en la categoría Mini
El municipio de Las Flores recibió reconocimiento provincial por su trabajo en niñez y adolescencia
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras