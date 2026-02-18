Las Flores
Conmoción en Las Flores: un hombre admitió haber matado a su hermana tras una discusión
En horas de la mañana del día 18 de febrero de 2026, alrededor de las 9:45, personal policial tomó intervención en un grave hecho ocurrido en una vivienda del Barrio Pro Casa de la ciudad de Las Flores.
Según se pudo establecer, un hombre de 35 años se presentó en la dependencia policial manifestando que, tras una discusión mantenida durante la madrugada, había provocado la muerte de su hermana, una mujer de 37 años, por asfixia.
De manera inmediata, efectivos policiales se constituyeron en el domicilio señalado, donde constataron el fallecimiento de la mujer en el interior de una habitación. Inmediatamente se procedió a preservar el lugar a la espera de peritos, y directivas Fiscales.-
Intervino la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Iparraguirre, quien dispuso la aprehensión del acusado bajo la carátula de “Homicidio agravado por el vínculo”, ordenando directivas en relación al escenario de los hechos y testimonios a colectar.-
En forma paralela, personal de la Estación de Policía Comunal y de la Comisaría de la Mujer y la Familia acorde a las directivas, llevan adelante tareas de recolección de información y testimonios con el objetivo de determinar el móvil del hecho, teniendo en cuenta la existencia de una problemática familiar previa.
La investigación continúa bajo la órbita judicial correspondiente.
