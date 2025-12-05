Entrega de plantines a productores, instituciones y centros de promoción

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Jornada “Huerta Urbana Bonaerense” del Ministerio de Desarrollo Agrario. Campaña Primavera–Verano.

En el marco del programa Huerta Urbana Bonaerense, el Ministerio de Desarrollo Agrario con la colaboración de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente, llevó adelante una nueva jornada correspondiente a la campaña Primavera–Verano que tuvo lugar en el salón de la Sociedad Rural y gestionada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario.

Durante el encuentro, productores y familias que desarrollan actividad hortícola de la comunidad recibieron plantines de variedades estacionales, destinados a fortalecer la producción local y promover prácticas sustentables de autoconsumo y diversificación productiva. Asimismo, instituciones locales y Centros de Promoción Comunitaria fueron beneficiados con la entrega, ampliando el alcance del programa en el distrito.

La actividad contó con la participación de referentes del Ministerio, quienes brindaron asesoramiento técnico y material informativo para acompañar el proceso de implantación y manejo de las huertas.

Desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario se destacó la importancia de estas iniciativas que impulsan el desarrollo productivo local, facilitan el acceso a alimentos frescos y fortalecen el vínculo con productores, instituciones y la comunidad en general.