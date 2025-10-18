La Dirección de Desarrollo Agropecuario realizó la entrega de frutales a productores locales

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Días atrás, la Dirección de Desarrollo Agropecuario, con el acompañamiento del INTA, realizó el retiro de plantas frutales en la ciudad de Rauch y posterior entrega a productores del partido de Las Flores que se inscribieron en el Programa de Fomento a la Fruticultura Bonaerense del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

Las especies entregadas fueron destinadas a vecinos locales en el marco de una política pública que busca diversificar la producción, fomentar el arraigo rural y fortalecer la actividad frutícola bonaerense.

Desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario se destaca la importancia de este tipo de acciones conjuntas entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el INTA y el Municipio de Las Flores, que permiten acercar programas y herramientas concretas a los productores del distrito, impulsando el desarrollo sostenible del sector agropecuario local.