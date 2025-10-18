Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

La Dirección de Desarrollo Agropecuario realizó la entrega de frutales a productores locales

Las Flores

La Dirección de Desarrollo Agropecuario realizó la entrega de frutales a productores locales

Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Días atrás, la Dirección de Desarrollo Agropecuario, con el acompañamiento del INTA, realizó el retiro de plantas frutales en la ciudad de Rauch y posterior entrega a productores del partido de Las Flores que se inscribieron en el Programa de Fomento a la Fruticultura Bonaerense del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

Las especies entregadas fueron destinadas a vecinos locales en el marco de una política pública que busca diversificar la producción, fomentar el arraigo rural y fortalecer la actividad frutícola bonaerense.

Desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario se destaca la importancia de este tipo de acciones conjuntas entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el INTA y el Municipio de Las Flores, que permiten acercar programas y herramientas concretas a los productores del distrito, impulsando el desarrollo sostenible del sector agropecuario local.

Te puede interesar:

Javier Rodríguez en Urbana FM 92.7: “Necesitamos un Estado presente para fortalecer la producción, el empleo y las pymes”

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia