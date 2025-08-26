Las Flores
Javier Rodríguez en Urbana FM 92.7: “Necesitamos un Estado presente para fortalecer la producción, el empleo y las pymes”
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense destacó la creación de la figura del charcutero de pequeña escala, confirmó la emergencia agropecuaria en la región y remarcó que “frente a un gobierno nacional ausente, necesitamos un Estado presente que acompañe la producción y el empleo”.
En su visita a Las Flores, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, fue entrevistado en vivo en los estudios de Urbana FM 92.7 por Julio González y Laura Lopardo en Canú a la Mañana. Durante el diálogo, el funcionario provincial destacó la importancia de acompañar a los pequeños y medianos productores, de impulsar la producción local y de reforzar el rol del Estado frente a un escenario económico nacional que describió como crítico.
Rodríguez explicó que recientemente la Provincia creó la figura del charcutero de pequeña escala, adaptando la normativa sanitaria para reconocer y potenciar la producción artesanal sin dejar de garantizar la inocuidad. “Muchas veces las normas sanitarias fueron un mecanismo de concentración económica. Nosotros queremos un entramado productivo diverso, donde las pymes y los emprendedores tengan lugar. Eso fortalece la economía local y genera trabajo”, afirmó.
El ministro también puso en valor el trabajo conjunto con el intendente Alberto Gelené, con quien compartió actividades en el Parque Industrial y en el encuentro de productores de la región. “Es clave la articulación entre provincia, municipio y sector privado. Sobre todo en localidades del interior donde el desarraigo es un problema: la falta de oportunidades laborales obliga a muchos jóvenes a irse. Queremos consolidar un entramado productivo que les dé oportunidades acá”, remarcó.
El ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez estará mañana en Las Flores con agenda institucional y productiva
En otro tramo de la entrevista, Rodríguez advirtió sobre la situación económica nacional: “En el último tiempo se redujeron 15 mil empresas y hay 220 mil trabajadores menos en el sector privado. El consumo está paralizado y la gente no tiene plata en el bolsillo. Eso se nota en el consumo de alimentos. Frente a esa ausencia del gobierno nacional, la Provincia trabaja codo a codo con los municipios para sostener la producción y el empleo”.
Consultado por la emergencia hídrica en la región, confirmó que Las Flores se encuentra en proceso de declaración de emergencia agropecuaria, lo que permitirá prórrogas y exenciones impositivas, además de líneas de financiamiento específicas para productores afectados.
Finalmente, en clave política, Rodríguez subrayó la importancia de las elecciones del 7 de septiembre: “Se ponen en juego dos modelos: uno que apuesta a la producción, al empleo, a la salud y la educación pública, y otro que abandona y ataca a jubilados, jóvenes y trabajadores. Está claro que de este gobierno nacional no podemos esperar soluciones”.
El ministro agradeció la invitación y destacó la calidez de la entrevista, en la que también compartió un desayuno con los conductores de Urbana FM 92.7.
