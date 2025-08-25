El ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez estará mañana en Las Flores con agenda institucional y productiva

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este martes 26 de agosto, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, desarrollará una agenda oficial en la ciudad de Las Flores.

La jornada comenzará a las 09:00 hs en el Palacio Municipal, donde será recibido por el intendente local y atenderá a los medios de comunicación en un encuentro institucional.

Posteriormente, a las 09:30 hs, Rodríguez participará de la 2° Convocatoria de Charcuteros, que tendrá lugar en la intersección de Ruta 3 y Presidente Perón. Allí mantendrá una recorrida y diálogo con productores, en el marco de las políticas de acompañamiento al sector agroalimentario impulsadas desde la cartera provincial.

La visita forma parte de la agenda de trabajo del Ministerio de Desarrollo Agrario, que busca fortalecer la producción local y promover el desarrollo de la cadena de valor en diferentes municipios de la provincia.