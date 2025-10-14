Mar del Plata
Josefina García obtuvo la de plata en Atletismo en los Juegos Bonaerenses 2025
La delegación florense sigue sumando logros en los Juegos Bonaerenses 2025 que se desarrollan en Mar del Plata. En esta oportunidad, la joven atleta Josefina García consiguió la medalla de plata en Atletismo (Salto en Largo) PCD, alcanzando así la cuarta presea para la ciudad.
Con un desempeño sobresaliente, Josefina se destacó en una competencia de gran nivel, demostrando su talento, constancia y compromiso deportivo, valores que la llevaron a subirse al podio y representar con orgullo a Las Flores.
Este nuevo logro se suma a las dos medallas de oro obtenidas por Siri Carola (Patín Artístico) y Yair Porcella (Lanzamiento de Bala Sub 15), y a la de bronce conseguida por Juan Cruz Carbajal (Taekwondo Sub 13 hasta 60 kg).
Yair Porcella ganó la medalla de plata en Lanzamiento de Bala y sigue el éxito florense en los Juegos Bonaerenses 2025
De esta manera, Las Flores acumula un total de 2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce, reflejando el gran trabajo, dedicación y esfuerzo de todos los deportistas florenses en esta edición de los Juegos.
