El Municipio de Azul demandó al Gobierno nacional por el actual estado de la Ruta 3

El Estado nacional, a través de la Dirección de Vialidad, y la empresa concesionaria Corredores Viales SA fueron demandados por la Municipalidad de Azul como consecuencia del estado crítico que presenta la Ruta Nacional número 3 (foto). Particularmente, en el tramo que atraviesa este distrito.

La presentación se realizó anteayer ante el Juzgado Federal número 2 de Azul y se remarca en escrito que la «inacción de las demandadas es de público y notorio conocimiento, ya que basta con circular por la vía para advertir la falta de mantenimiento y los problemas que presenta en la seguridad para circular».

«La situación de emergencia que se presenta ha sido reconocida en diferentes oportunidades y ámbitos», se puntualiza en la demanda judicial, al tiempo que se afirma que «el mantenimiento de la vía corresponde indudablemente de manera exclusiva y excluyente al Estado Nacional que oportunamente lo concesionó» a Corredores Viales.

En ese marco, «se verifica una alta siniestralidad que es provocada por ese estado de la calzada», por lo que se pretende que «las demandadas reasuman sus obligaciones y de manera urgente realicen las medidas necesarias de mantenimiento y seguridad».

Radicada en la Secretaría 2 del Juzgado Federal número 2 de Azul, la demanda promovida por el intendente municipal Nelson Sombra y el subsecretario Legal y Técnico de la comuna, Roberto Dávila, comprende una acción de amparo y el pedido de una cautelar, «por la decidida omisión de sus obligaciones -en referencia al Estado nacional y a Corredores Viales S.A.-, habiendo decidido el abandono y la falta de servicio en la Ruta Nacional N° 3, particularmente en el tramo que atraviesa todo el Partido de Azul».

FUENTE: DIARIO EL TIEMPO