Azul
El Municipio de Azul demandó al Gobierno nacional por el actual estado de la Ruta 3
La presentación fue realizada por el intendente Nelson Sombra y por el abogado Roberto Dávila, subsecretario Legal y Técnico de la comuna. Dadas las condiciones de abandono de la ruta estatal, se promueve una acción de amparo y el pedido de una medida cautelar. «Se verifica una alta siniestralidad que es provocada por ese estado de la calzada y un potencial daño permanente de que se repliquen los accidentes», puede leerse en el escrito.
El Estado nacional, a través de la Dirección de Vialidad, y la empresa concesionaria Corredores Viales SA fueron demandados por la Municipalidad de Azul como consecuencia del estado crítico que presenta la Ruta Nacional número 3 (foto). Particularmente, en el tramo que atraviesa este distrito.
La presentación se realizó anteayer ante el Juzgado Federal número 2 de Azul y se remarca en escrito que la «inacción de las demandadas es de público y notorio conocimiento, ya que basta con circular por la vía para advertir la falta de mantenimiento y los problemas que presenta en la seguridad para circular».
«La situación de emergencia que se presenta ha sido reconocida en diferentes oportunidades y ámbitos», se puntualiza en la demanda judicial, al tiempo que se afirma que «el mantenimiento de la vía corresponde indudablemente de manera exclusiva y excluyente al Estado Nacional que oportunamente lo concesionó» a Corredores Viales.
Ruta 3: el reclamo se intensifica y Azul prepara un amparo contra la decisión de frenar la Autovía
En ese marco, «se verifica una alta siniestralidad que es provocada por ese estado de la calzada», por lo que se pretende que «las demandadas reasuman sus obligaciones y de manera urgente realicen las medidas necesarias de mantenimiento y seguridad».
Radicada en la Secretaría 2 del Juzgado Federal número 2 de Azul, la demanda promovida por el intendente municipal Nelson Sombra y el subsecretario Legal y Técnico de la comuna, Roberto Dávila, comprende una acción de amparo y el pedido de una cautelar, «por la decidida omisión de sus obligaciones -en referencia al Estado nacional y a Corredores Viales S.A.-, habiendo decidido el abandono y la falta de servicio en la Ruta Nacional N° 3, particularmente en el tramo que atraviesa todo el Partido de Azul».
FUENTE: DIARIO EL TIEMPO
Fiorella Propato convocada por primera vez a la Selección Mayor Argentina de Padel
Impactante hallazgo en el interior de un vehículo: la Justicia reveló que se trata de un feto humano de seis meses de gestación
El Gobierno oficializó una suba del 1,88% a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares
Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones
