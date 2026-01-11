Las Flores: Incendio vehicular en camino rural de canal 11: una camioneta fue consumida por las llamas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Minutos antes de las 15 horas de este domingo, los Bomberos Voluntarios fueron convocados mediante la sirena pública por el incendio de una camioneta ocurrido sobre un camino rural del Canal 11. De inmediato, una dotación se dirigió al lugar del siniestro, trabajando en conjunto con C.P.R. (Comando de Patrulla Rural) de nuestra ciudad.

Pese al rápido accionar de los servidores públicos, las llamas consumieron por completo el rodado, provocando importantes daños materiales. Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del incidente. Las causas que originaron el fuego no fueron informadas oficialmente.