Las Flores
Rápida intervención de Bomberos ante incendio de un lavarropas en una vivienda
En la tarde de este jueves 14, a las 16:20 horas, los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad acudieron a un llamado por un incendio en una vivienda ubicada en calle Carlos Tejedor 573.
El siniestro se originó en un lavarropas y, gracias a la rápida intervención de los servidores públicos, el fuego fue controlado de inmediato, evitando que se propagara y ocasionara daños mayores. Afortunadamente, no se registraron heridos.
Martín Boggini: “A la motosierra le cortamos la cadena”
Jornada de Asistencia Técnica para profesores de Educación Física en el CEF N°6
Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria 2025 del AeroClub Las Flores
Guía definitiva para principiantes en casinos online
Acto Centralizado al recordarse el 175° aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín
