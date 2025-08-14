Connect with us
Las Flores

Rápida intervención de Bomberos ante incendio de un lavarropas en una vivienda

En la tarde de este jueves 14, a las 16:20 horas, los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad acudieron a un llamado por un incendio en una vivienda ubicada en calle Carlos Tejedor 573.

El siniestro se originó en un lavarropas y, gracias a la rápida intervención de los servidores públicos, el fuego fue controlado de inmediato, evitando que se propagara y ocasionara daños mayores. Afortunadamente, no se registraron heridos.

