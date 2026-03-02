El Municipio puso en valor el paraje El Gualichu con nuevas mejoras y trabajos de mantenimiento

El municipio completó recientemente diversas tareas de mantenimiento en el paraje El Gualichu. Se instalaron juegos infantiles, se reacondicionaron asadores que no se encontraban en condiciones de uso y se incorporaron bancos en distintos sectores del predio. Además, se realizaron trabajos de iluminación y de delimitación en el acceso para mejorar la visibilidad, la seguridad, y organizar el ingreso al lugar.

​La Municipalidad continuará realizando trabajos allí para poner en valor este punto recreativo a la vera del arroyo, habitualmente elegido por vecinos y familias para descansar, pescar, acampar o compartir un momento al aire libre. Estas mejoras se enmarcan dentro de las tareas de mantenimiento que la gestión municipal desarrolla en los espacios públicos del distrito.