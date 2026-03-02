Connect with us
Las Flores

El Municipio puso en valor el paraje El Gualichu con nuevas mejoras y trabajos de mantenimiento

hace 2 horas

El municipio completó recientemente diversas tareas de mantenimiento en el paraje El Gualichu. Se instalaron juegos infantiles, se reacondicionaron asadores que no se encontraban en condiciones de uso y se incorporaron bancos en distintos sectores del predio. Además, se realizaron trabajos de iluminación y de delimitación en el acceso para mejorar la visibilidad, la seguridad, y organizar el ingreso al lugar.

​La Municipalidad continuará realizando trabajos allí para poner en valor este punto recreativo a la vera del arroyo, habitualmente elegido por vecinos y familias para descansar, pescar, acampar o compartir un momento al aire libre. Estas mejoras se enmarcan dentro de las tareas de mantenimiento que la gestión municipal desarrolla en los espacios públicos del distrito.

Temas:
