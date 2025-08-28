Colisión entre una motocicleta y una bicicleta en la intersección de Cruz Marqués y Sarmiento

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Pasadas las 12 horas de este jueves 28 de agosto, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las avenidas Cruz Marqués y Sarmiento, donde colisionaron una motocicleta y una bicicleta.

Como consecuencia del impacto, la mujer que circulaba en la bicicleta resultó herida y debió ser trasladada al Hospital Zonal General de Las Flores por el servicio de salud. Según se informó, no presentaba lesiones de gravedad. En el lugar trabajó personal de la Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.