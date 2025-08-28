Las Flores
Colisión entre una motocicleta y una bicicleta en la intersección de Cruz Marqués y Sarmiento
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Pasadas las 12 horas de este jueves 28 de agosto, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las avenidas Cruz Marqués y Sarmiento, donde colisionaron una motocicleta y una bicicleta.
Como consecuencia del impacto, la mujer que circulaba en la bicicleta resultó herida y debió ser trasladada al Hospital Zonal General de Las Flores por el servicio de salud. Según se informó, no presentaba lesiones de gravedad. En el lugar trabajó personal de la Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.
Un transportista resultó herido tras el vuelco de un camión en Ruta 3
“¿Mi delito? Ser víctima de una falsa denuncia”: la declaración de Emilio Pinillos tras recuperar la libertad
Accidente entre motocicletas en Avenida Sarmiento
Gas: el Gobierno subió un ítem en la factura para financiar a usuarios de la Zona Fría
Ventajas de usar una plancha a vapor, ¿Vale la pena comprar una?
