Personal de la Patrulla Rural labra infracciones por caza furtiva y secuestro de vehículo sin papeles en El Rebenque

Él ultimo fin de semana, raíz de los distintos operativos realizados en el ámbito jurisdiccional, se labraron infracciones a las distintas resoluciones correspondientes a SENASA con intervención de la oficina local, como asi también diferentes infracciones a la ley nacional de tránsito 24449 con intervención del Juzgado de Faltas Local, donde raíz llamado vecino zona el Rebenque se procediendo a la identificación de masculino oriundo de Tortuguitas y posterior secuestro de un automóvil marca Chevrolet Corsa que conducía por carecer de toda documentación necesaria para circular en vía pública.

También se labraron infracciones por trasgredir distintos artículos de la ley 10081/83 código rural, en virtud de constatarse caza furtiva con perros galgos llevada a cabo por masculinos que no serían de nuestro medio en establecimientos sitios en El Trigo y El Mosquito.