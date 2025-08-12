Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Una motociclista resultó herida tras colisión con automóvil en Av. San Martín y 9 de Julio

Las Flores

Una motociclista resultó herida tras colisión con automóvil en Av. San Martín y 9 de Julio

Foto del avatar

Publicado

hace 5 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Pasadas las 18 horas de este martes 12, se registró un accidente de tránsito en la intersección de la avenida San Martín y la calle 9 de Julio.

Según la información recabada, una motocicleta 110 cc y un automóvil Toyota Etios colisionaron, provocando que el rodado de menor porte perdiera el control y cayera sobre la carpeta asfáltica.

Como consecuencia del impacto, la única ocupante de la moto debió ser asistida por personal del servicio de emergencias SAME, que la trasladó al Hospital Zonal General de Las Flores para recibir atención médica.

Te puede interesar:

Grave siniestro vial en Av. Sarmiento y Alem: un motociclista fue derivado inconsciente al hospital

En el lugar trabajó personal policial junto a agentes de tránsito municipal, quienes ordenaron la circulación vehicular y llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.