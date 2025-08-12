Una motociclista resultó herida tras colisión con automóvil en Av. San Martín y 9 de Julio

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Pasadas las 18 horas de este martes 12, se registró un accidente de tránsito en la intersección de la avenida San Martín y la calle 9 de Julio.

Según la información recabada, una motocicleta 110 cc y un automóvil Toyota Etios colisionaron, provocando que el rodado de menor porte perdiera el control y cayera sobre la carpeta asfáltica.

Como consecuencia del impacto, la única ocupante de la moto debió ser asistida por personal del servicio de emergencias SAME, que la trasladó al Hospital Zonal General de Las Flores para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal policial junto a agentes de tránsito municipal, quienes ordenaron la circulación vehicular y llevaron adelante las actuaciones correspondientes.