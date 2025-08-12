La Plata
Comienzan las capacitaciones presenciales para autoridades de mesa en los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires
El jueves 21 de agosto se dará comienzo a las capacitaciones presenciales para las ciudadanas y los ciudadanos que han sido designados para ejercer el rol de autoridades de mesa durante las elecciones del próximo 7 de septiembre, en la que se renovarán cargos legislativos provinciales y municipales.
La iniciativa, que cuenta con la participación de 34 instituciones universitarias, se extenderá hasta el 5 de septiembre y tiene por objetivo que las autoridades de mesa puedan optar por la modalidad presencial como alternativa o complemento de la virtual, que también se ofrece.
Durante esas dos semanas, se dictarán un total de 264 cursos. Una parte se realizará en las distintas sedes universitarias, a cargo de los docentes seleccionados por las propias casas de estudio. Para los restantes, se pondrán a disposición espacios de instituciones públicas provinciales, y serán impartidos por personal de la Secretaría Electoral. De este modo, se dispondrá de capacitaciones en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.
Este esquema integral de capacitaciones se implementó por primera vez en las elecciones del año 2023. Este año, contempla la articulación del Juzgado Federal N°1 de La Plata con la Cámara Nacional Electoral, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Capacitación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires -a través del Programa “Puentes” y la Dirección General de Cultura y Educación-, las Universidades Nacionales y Provinciales públicas con asiento en la provincia de Buenos Aires, y la Universidad Atlántida. La formación de las autoridades de mesa resulta una de las fases clave de la organización del proceso electoral, ya que son quienes velan por el correcto y normal desarrollo del acto eleccionario durante la jornada de votación.
Aquellas autoridades de mesa que deseen inscribirse a los cursos presenciales, deberán ingresar a www.capacitacionelectoral.gob.ar, y seleccionar “Autoridades de Mesa – Provincia de Buenos Aires”. Luego, deberán ingresar a la opción de “Capacitación Presencial”, que los dirigirá al sistema de inscripción y clickear en el botón “Solicitar turno”. Por último, deberán seleccionar “Buenos Aires” para acceder a la oferta de cursos que se dictarán en cada municipio. También es posible acceder directamente al sistema de inscripción ingresando a https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/.
Aunque estas capacitaciones están destinadas a las autoridades de mesa convocadas para las elecciones provinciales, desde el juzgado electoral se informó que se repetirán para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, en las que se implementará por primera vez la Boleta Única Papel (BUP).
