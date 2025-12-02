Las Flores tendrá sus representantes en el Pre-Cosquín 2026

Connect with us
Las Flores

hace 4 horas

En diferentes subsedes y en distintas disciplinas, Las Flores tendrá sus representantes en el Pre-Cosquín del año próximo, un evento que se realizará en los primeros días de enero en la provincia de Córdoba.

Clasificaron en la subsede de la ciudad de Leandro Alem: Ezequiel Ailán con el tema “Coplera” en el rubro Canción Inédita, mientras que Florencia Santángelo y Martín Asenía aseguraron su pase en el rubro Pareja de Baile Tradicional.

En tanto, en la sede Alberti (Buenos Aires), lograron su próxima participación en la ciudad cordobesa: Juan Segundo Sondón en el rubro Solista Malambo y Juan Carlos Sondón con el tema “Rancho triste” en el rubro Canción Inédita.

La tan ansiada clasificación a la etapa previa del gran festival mayor del folclore argentino, la logró también este fin de semana en Santa Teresita y en el rubro Canción Inédita Facundo Sondón, quien con el tema “Arde el monte” quien estuvo acompañado por el grupo “Matreros”, conjunto de raíz nativa florense integrado también por los músicos Emiliano Vidal, Walter Tamburrino y Ezequiel Ailán.

Para todos ellos felicitaciones por los logros obtenidos.

