Las Flores
Agustín Corvino se consagró Campeón Nacional de Patín Artístico
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaria de Deportes y Cultura, felicita a Agustín Corvino por consagrarse Campeón Nacional de Patín Artístico, en el marco del Torneo “Copa Roberto Rodríguez” que se disputó en el estadio Ave Fénix de San Luis, organizado por la Confederación Argentina de Patinaje.
Por otro lado, los demás alumnos de Patín Artístico Las Flores – Academia de Patinaje Artístico Luisina Gioiosa: Morena Ponce, Mía Rodríguez, Renata Toledo y Julieta Etchalus, en su primer evento a nivel país se midieron en categorías con 60 patinadoras en pista y cumplieron una gran actuación estando a la altura de las circunstancias, superando las expectativas del equipo de trabajo y sintiéndose orgullosas del rendimiento.
Debemos consignar que los 5 deportistas están afiliados a la Federación ADEPA y fueron acompañados por los profesores Luisina Gioiosa, Aldo Rizzo y familiares.
Desde este lunes un aumento del 12% en el precio del pan
Volvieron a aumentar los combustibles: así quedaron los nuevos precios en Las Flores
José Luis Espert bajó su candidatura por La Libertad Avanza
Canotaje: Las Flores fue escenario del Campeonato Provincial de Velocidad
Tras bajarse a su candidatura como Diputado, José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras