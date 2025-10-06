Connect with us
Agustín Corvino se consagró Campeón Nacional de Patín Artístico

La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaria de Deportes y Cultura, felicita a Agustín Corvino por consagrarse Campeón Nacional de Patín Artístico, en el marco del Torneo “Copa Roberto Rodríguez” que se disputó en el estadio Ave Fénix de San Luis, organizado por la Confederación Argentina de Patinaje.

Por otro lado, los demás alumnos de Patín Artístico Las Flores – Academia de Patinaje Artístico Luisina Gioiosa: Morena Ponce, Mía Rodríguez, Renata Toledo y Julieta Etchalus, en su primer evento a nivel país se midieron en categorías con 60 patinadoras en pista y cumplieron una gran actuación estando a la altura de las circunstancias, superando las expectativas del equipo de trabajo y sintiéndose orgullosas del rendimiento.

Debemos consignar que los 5 deportistas están afiliados a la Federación ADEPA y fueron acompañados por los profesores Luisina Gioiosa, Aldo Rizzo y familiares.

