Patín Artístico de Juventud Deportiva brilló en la Copa “Costa Atlántica” y volvió a coronarse campeón por clubes

Durante los días viernes 21 al lunes 24 de noviembre se llevó a cabo en Pinamar la 6ª edición de la Copa «Costa Atlántica» de Patinaje Artístico, uno de los eventos más convocantes de la disciplina. La competencia reunió a una gran cantidad de patinadores de diversas provincias y presentó categorías con un notable caudal de participantes, superando en algunos casos las 20 deportistas por división.

En ese exigente marco, las alumnas de Patín Artístico del Club Juventud Deportiva tuvieron un rendimiento sobresaliente, redondeando un cierre de año deportivo verdaderamente excepcional.

Resultados destacados

Las patinadoras florenses obtuvieron podios y excelentes posiciones en sus respectivas categorías. Los resultados fueron los siguientes:

1° Mercere Mía

Mercere Mía 1° Cantet Juana

Cantet Juana 1° Dorronsoro Paz

Dorronsoro Paz 2° Jacquet Valentina

Jacquet Valentina 1° Maciel Elena

Maciel Elena 3° Bertholet Pía

Bertholet Pía 2° Siri Carola

Siri Carola 4° Rosas Alfonsina

Rosas Alfonsina 1° Mercere Bianca

Mercere Bianca 3° Polito Uma

Polito Uma 1° Rodríguez Lola

Rodríguez Lola 1° Pellejero Miguelina

Pellejero Miguelina 7° Arrua Martina

Arrua Martina 2° Peñalva Kiara

Peñalva Kiara 1° Iritcity Zoe

Iritcity Zoe 3° Teves Bianca

Teves Bianca 1° Prieto Tania

Prieto Tania 5° Farías Juana

Farías Juana 1° Griffiths Delfina

Griffiths Delfina 3° Andrade Juana

Andrade Juana 4° Carballo Lola

Carballo Lola 5° Peverelli Ema

Peverelli Ema 3° Prieto Irina

Menciones especiales: Supply Juanita, Larrosa Brisa, Vera Renata y Labolita Lola.

Campeonas por segundo año consecutivo

Al cierre de los tres días de competencia se realizó la entrega de copas a los clubes que acumularon la mayor cantidad de puntos por podios. Allí, una vez más, Patín Artístico del Club Juventud Deportiva volvió a destacarse: por segundo año consecutivo se consagró campeón de la divisional “B”, reafirmando el notable crecimiento del equipo y el trabajo constante de sus entrenadoras y deportistas.

El brillante desempeño alcanzado en Pinamar corona una temporada llena de esfuerzo, progreso y logros, dejando al club nuevamente en lo más alto del patinaje artístico regional.