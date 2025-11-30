Las Flores
Patín Artístico de Juventud Deportiva brilló en la Copa “Costa Atlántica” y volvió a coronarse campeón por clubes
Durante los días viernes 21 al lunes 24 de noviembre se llevó a cabo en Pinamar la 6ª edición de la Copa «Costa Atlántica» de Patinaje Artístico, uno de los eventos más convocantes de la disciplina. La competencia reunió a una gran cantidad de patinadores de diversas provincias y presentó categorías con un notable caudal de participantes, superando en algunos casos las 20 deportistas por división.
En ese exigente marco, las alumnas de Patín Artístico del Club Juventud Deportiva tuvieron un rendimiento sobresaliente, redondeando un cierre de año deportivo verdaderamente excepcional.
Resultados destacados
Las patinadoras florenses obtuvieron podios y excelentes posiciones en sus respectivas categorías. Los resultados fueron los siguientes:
Siri Carola conquistó la medalla de oro en Patín y le dio a Las Flores su segunda presea en los Juegos Bonaerenses 2025
- 1° Mercere Mía
- 1° Cantet Juana
- 1° Dorronsoro Paz
- 2° Jacquet Valentina
- 1° Maciel Elena
- 3° Bertholet Pía
- 2° Siri Carola
- 4° Rosas Alfonsina
- 1° Mercere Bianca
- 3° Polito Uma
- 1° Rodríguez Lola
- 1° Pellejero Miguelina
- 7° Arrua Martina
- 2° Peñalva Kiara
- 1° Iritcity Zoe
- 3° Teves Bianca
- 1° Prieto Tania
- 5° Farías Juana
- 1° Griffiths Delfina
- 3° Andrade Juana
- 4° Carballo Lola
- 5° Peverelli Ema
- 3° Prieto Irina
Menciones especiales: Supply Juanita, Larrosa Brisa, Vera Renata y Labolita Lola.
Campeonas por segundo año consecutivo
Al cierre de los tres días de competencia se realizó la entrega de copas a los clubes que acumularon la mayor cantidad de puntos por podios. Allí, una vez más, Patín Artístico del Club Juventud Deportiva volvió a destacarse: por segundo año consecutivo se consagró campeón de la divisional “B”, reafirmando el notable crecimiento del equipo y el trabajo constante de sus entrenadoras y deportistas.
El brillante desempeño alcanzado en Pinamar corona una temporada llena de esfuerzo, progreso y logros, dejando al club nuevamente en lo más alto del patinaje artístico regional.
