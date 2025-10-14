Siri Carola conquistó la medalla de oro en Patín y le dio a Las Flores su segunda presea en los Juegos Bonaerenses 2025

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En una jornada llena de emoción y talento, la joven florense Siri Carola brilló en la disciplina de Patín Artístico, obteniendo la medalla de oro y sumando así una nueva alegría para la delegación de Las Flores en los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata.

Con una actuación impecable y una coreografía que combinó técnica, elegancia y carisma, Siri logró conquistar al jurado y quedarse con el primer puesto, marcando un logro histórico para el deporte local.

Este nuevo triunfo representa la segunda medalla de oro para Las Flores en la presente edición de los Juegos, consolidando el excelente desempeño de los deportistas florenses en las distintas disciplinas.