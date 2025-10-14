Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Siri Carola conquistó la medalla de oro en Patín y le dio a Las Flores su segunda presea en los Juegos Bonaerenses 2025

Mar del Plata

Siri Carola conquistó la medalla de oro en Patín y le dio a Las Flores su segunda presea en los Juegos Bonaerenses 2025

Foto del avatar

Publicado

hace 5 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En una jornada llena de emoción y talento, la joven florense Siri Carola brilló en la disciplina de Patín Artístico, obteniendo la medalla de oro y sumando así una nueva alegría para la delegación de Las Flores en los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata.

Con una actuación impecable y una coreografía que combinó técnica, elegancia y carisma, Siri logró conquistar al jurado y quedarse con el primer puesto, marcando un logro histórico para el deporte local.

Este nuevo triunfo representa la segunda medalla de oro para Las Flores en la presente edición de los Juegos, consolidando el excelente desempeño de los deportistas florenses en las distintas disciplinas.

Te puede interesar:

Josefina García obtuvo la de plata en Atletismo en los Juegos Bonaerenses 2025

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia