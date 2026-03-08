Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Cuatro patinadoras de Juventud Deportiva brillaron en Merlo y clasificaron al Apertura B

Las Flores

Cuatro patinadoras de Juventud Deportiva brillaron en Merlo y clasificaron al Apertura B

Foto del avatar

Publicado

hace 17 minutos

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

Este domingo 8 de marzo, en las instalaciones del Club Ferro de Merlo, se llevó a cabo el clasificatorio B de patinaje artístico, una importante competencia que otorgó plazas para el Torneo Apertura B, el cual se disputará durante el mes de abril en la ciudad de Posadas, Misiones.

En esta instancia participaron cuatro representantes del Club Juventud Deportiva, quienes tuvieron una destacada actuación y lograron su clasificación a la próxima etapa del certamen, además de alcanzar importantes posiciones en el podio dentro de sus respectivas categorías.

Las patinadoras que obtuvieron su clasificación fueron:

Te puede interesar:

Patín Artístico de Juventud Deportiva brilló en la Copa “Costa Atlántica” y volvió a coronarse campeón por clubes

  • Siri Carola, quien se consagró con el 1° puesto.
  • Paz Dorronsoro, que logró el 2° lugar.
  • Mía Mercere, que finalizó en el 3° puesto.
  • Juana Cantet, quien también obtuvo el 2° lugar en su categoría.

De esta manera, las cuatro deportistas del club aseguraron su participación en la Copa Apertura B, donde representarán a la Asociación de Patinadores Metropolitanos en esta competencia de carácter nacional.

Desde el Club Juventud Deportiva destacaron el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de las patinadoras, y las felicitaron por los resultados obtenidos, que reflejan el trabajo y la preparación que vienen realizando junto a su equipo de entrenamiento.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.