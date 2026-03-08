Las Flores
Cuatro patinadoras de Juventud Deportiva brillaron en Merlo y clasificaron al Apertura B
Este domingo 8 de marzo, en las instalaciones del Club Ferro de Merlo, se llevó a cabo el clasificatorio B de patinaje artístico, una importante competencia que otorgó plazas para el Torneo Apertura B, el cual se disputará durante el mes de abril en la ciudad de Posadas, Misiones.
En esta instancia participaron cuatro representantes del Club Juventud Deportiva, quienes tuvieron una destacada actuación y lograron su clasificación a la próxima etapa del certamen, además de alcanzar importantes posiciones en el podio dentro de sus respectivas categorías.
Las patinadoras que obtuvieron su clasificación fueron:
- Siri Carola, quien se consagró con el 1° puesto.
- Paz Dorronsoro, que logró el 2° lugar.
- Mía Mercere, que finalizó en el 3° puesto.
- Juana Cantet, quien también obtuvo el 2° lugar en su categoría.
De esta manera, las cuatro deportistas del club aseguraron su participación en la Copa Apertura B, donde representarán a la Asociación de Patinadores Metropolitanos en esta competencia de carácter nacional.
Desde el Club Juventud Deportiva destacaron el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de las patinadoras, y las felicitaron por los resultados obtenidos, que reflejan el trabajo y la preparación que vienen realizando junto a su equipo de entrenamiento.
