Noticias Las Flores

Las Flores

Martín Boggini: “A la motosierra le cortamos la cadena”

El secretario de Relaciones Institucionales, resaltó el avance de obras clave en Las Flores y, con la frase titulada, defendió el esfuerzo municipal y provincial para seguir invirtiendo a pesar de los recortes nacionales.
Foto del avatar

Publicado

hace 9 horas

-

0
El secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Las Flores, Martín Boggini, definió de manera metafórica el trabajo que viene llevando adelante el Ejecutivo local en materia de obras, inversión, planificación y futuro con una frase contundente: “A la motosierra le cortamos la cadena”.

Actualmente, la gestión del intendente Alberto Gelené se encuentra desarrollando y finalizando obras clave para la ciudad. Entre ellas, el Centro de Atención Primaria del Barrio 25 de Mayo, que avanza con financiamiento provincial; la etapa final del Barrio 2, también con fondos provinciales; obras de asfalto en distintos sectores de la ciudad; la ampliación de la calle Abel Guaresti en la zona del hospital; y la obra en el centro de la ciudad, orientada a mejorar la circulación, el embellecimiento urbano y que ya cuenta con una gran aceptación de los comercios.

Boggini destacó que estas acciones son parte de una planificación que busca no solo mejorar la infraestructura, sino también proyectar el crecimiento de Las Flores en el mediano y largo plazo.

A pesar de los recortes y la falta de apoyo del gobierno nacional, tanto el municipio como el gobierno provincial continúan haciendo un esfuerzo sostenido para garantizar la ejecución de obras que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos, demostrando que, con compromiso y gestión, es posible seguir avanzando.

Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

