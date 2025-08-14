Las Flores
Martín Boggini: “A la motosierra le cortamos la cadena”
El secretario de Relaciones Institucionales, resaltó el avance de obras clave en Las Flores y, con la frase titulada, defendió el esfuerzo municipal y provincial para seguir invirtiendo a pesar de los recortes nacionales.
El secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Las Flores, Martín Boggini, definió de manera metafórica el trabajo que viene llevando adelante el Ejecutivo local en materia de obras, inversión, planificación y futuro con una frase contundente: “A la motosierra le cortamos la cadena”.
Actualmente, la gestión del intendente Alberto Gelené se encuentra desarrollando y finalizando obras clave para la ciudad. Entre ellas, el Centro de Atención Primaria del Barrio 25 de Mayo, que avanza con financiamiento provincial; la etapa final del Barrio 2, también con fondos provinciales; obras de asfalto en distintos sectores de la ciudad; la ampliación de la calle Abel Guaresti en la zona del hospital; y la obra en el centro de la ciudad, orientada a mejorar la circulación, el embellecimiento urbano y que ya cuenta con una gran aceptación de los comercios.
Boggini destacó que estas acciones son parte de una planificación que busca no solo mejorar la infraestructura, sino también proyectar el crecimiento de Las Flores en el mediano y largo plazo.
Quedó inaugurado el CAPS ‘Dr. Héctor Muñiz’ con nueva ambulancia, equipamiento y anuncios para la ciudad
A pesar de los recortes y la falta de apoyo del gobierno nacional, tanto el municipio como el gobierno provincial continúan haciendo un esfuerzo sostenido para garantizar la ejecución de obras que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos, demostrando que, con compromiso y gestión, es posible seguir avanzando.
Jornada de Asistencia Técnica para profesores de Educación Física en el CEF N°6
Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria 2025 del AeroClub Las Flores
Rápida intervención de Bomberos ante incendio de un lavarropas en una vivienda
Acto Centralizado al recordarse el 175° aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín
