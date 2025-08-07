Las Flores
Aprehenden a masculino por desobediencia en contexto de violencia familiar
En horas de la tarde del día de ayer se procedió a la aprehensión de un hombre por incumplir una medida cautelar vigente en el marco de una causa por violencia familiar.
El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 15:15 horas en un domicilio ubicado en calle Pueblos Originarios N° 508, donde personal policial constató que un masculino, de 35 años, se encontraba quebrantando una restricción dispuesta por el Juzgado de Paz Letrado local.
Dicha medida había sido ordenada el pasado 11 de abril de 2025 por la Sra. Jueza Dra. Angélica Elisa Ceballos, en el marco de la causa N° 20766-2024, conforme a lo establecido por la Ley 12.569.
Ante la flagrancia del incumplimiento, el hombre fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la seccional local, donde quedó alojado en el sector de calabozos. Se labraron las actuaciones correspondientes con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo E. Iparraguirre, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de Desobediencia.
