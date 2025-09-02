Connect with us
Las Flores

Un hombre fue detenido por reiterados robos de cableado y trasladado a la cárcel de Sierra Chica

hace 49 minutos

La Policía de Las Flores, con intervención de la Ayudantía Fiscal local del Departamento Judicial Azul, logró esclarecer en los últimos días una serie de hechos vinculados al robo de instalaciones eléctricas y cableado telefónico en distintos puntos de la ciudad.

El pasado 22 de agosto, un vecino de nuestra ciudad denunció la sustracción de cableado y un conector de siete pines de una batea y un acoplado, elementos valuados en aproximadamente $800.000, que se encontraban en un terreno de Av. Independencia al 900. A partir de tareas investigativas realizadas por el Grupo Táctico Operativo (G.T.O.), se estableció la autoría a un hombre de (71) oriundo de nuestra ciudad , quien fue notificado de la causa correspondiente.

Posteriormente, en la madrugada del 25 de agosto, personal policial acudió a un llamado en inmediaciones de 25 de Mayo y Pascual Peredo, donde sorprendió al mismo individuo en plena acción, intentando sustraer cableado telefónico de un predio perteneciente a otro vecino de la ciudad. En esa oportunidad, se le secuestraron 18 metros de cable de cobre, cinco rollos de cobre, dos de bronce y un teléfono celular Samsung Galaxy J6.

El ladron se movilizaba en un automóvil Peugeot 206, el cual también fue secuestrado por presentar irregularidades de tránsito y quedó a disposición del Juzgado de Faltas local.

Con el avance de la investigación y por disposición del Juzgado de Garantías N° 2 de Azul, la aprehensión fue convertida en detención, trasladando al imputado a la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica, bajo el sistema de alcaidías donde quedo alojado.

De esta manera, las tareas coordinadas entre la Policía de Las Flores y la Ayudantía Fiscal permitieron dar una rápida respuesta a los vecinos y avanzar en la desarticulación de este tipo de hechos que afectan tanto a la seguridad como a los servicios públicos de la comunidad.

Temas:
