La Plata
Lagunas bonaerenses en alerta «roja» por cianobacterias
Se trata de organismos que pueden generar diarreas y alergias en la piel, entre otros malestares. Otros reservorios de agua están en “naranja”.
En medio de las vacaciones y de una nueva semana con calor, varias lagunas bonaerenses que utilizan turistas para disfrutar del agua están con presencia de cianobacterias, por lo que se emitió una advertencia sanitaria para la población por las consecuencias para la salud que pueden traer estos organismos.
De acuerdo a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua que desarrollan el Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, el estado de alerta por la presencia de cianobacterias en los espejos de agua se registra en diferentes regiones del territorio.
Entre los lugares en “rojo” (riesgo alto) aparecen varias lagunas populares como la de Chascomús, Gómez en Junín, la de Lobos o la de Monte. Todas, en esta época del año, reciben a cientos de turistas que suelen hacer escapadas de fin de semana.
Cuatro municipios bonaerenses con alerta roja por cianobacterias
Otras lagunas son más vinculadas a la pesca o simplemente espejos de agua que los vecinos suelen visitar y también están en alerta. Algunas de ellas son la Laguna Sauce Grande de Monte Hermoso; Tablillas, Chis Chis y Las Barrancas, las tres de Lezama; Hinojo en Trenque Lauquen; La Salada en Pehuajó; Cuero del Zorro en Rivadavia; la de Juancho en Daireaux; lago La Salada en General Pïnto; Río Salado – Puente Moquehuá en 25 de Mayo y el lago de República de los Niños.
Con la bandera “roja”, las lagunas aparecen con un color verde intenso homogéneo, y las autoridades recomiendan que la gente no ingrese. Tampoco se deben consumir alimentos que provengan de la laguna, como los peces, y hay que alejar a niños y mascotas hasta que la floración desaparezca.
Cómo afectan las cianobacterias a las personas
Las cianobacterias son microrganismos que están presentes en lagunas o ríos, pero que cuando su proliferación es excesiva, tornan las costas de un color verde intenso, fluorescente, formando una capa continua de floración consolidada.
El crecimiento de estas colonias de bacterias se dispara ante la presencia de fósforo y nitrógeno, que proviene de efluentes cloacales o los fertilizantes de la actividad agrícola.
Estas bacterias generan toxinas que afectan a los seres humanos, tanto en la piel, como en mucosas y sistema gastrointestinal. Los efectos en la salud más comunes son: vómitos, diarrea, dolor de cabeza, debilitamiento muscular y alergias en la piel.
Por ello, ante la alerta, se recomienda no utilizar el agua para consumo de forma directa o para higiene personal, alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca, y no consumir alimentos del espejo de agua.
Según se indicó, se podrá observar la bandera sanitaria para alertar a los bañistas que se acerquen a la zona en esta época estival.
