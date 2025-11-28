Las Flores
A 100 años de la visita de Carlos Gardel a Las Flores, el Teatro Español celebra con un espectáculo único
Gardel y José Razzano dieron uno de sus últimos conciertos juntos en Las Flores.
Este sábado 29 de noviembre, a las 21 horas, la sala reacondicionada del Teatro Español volverá a vibrar con tango del más alto nivel en una noche cargada de historia y emoción. En el marco del centenario de la visita de Carlos Gardel a Las Flores, se presentará el espectáculo “Carlos Gardel Original”, protagonizado por el reconocido cantante Leonardo Pastore, acompañado por destacados músicos de nuestro país.
La función llega para honrar un acontecimiento inolvidable: los 100 años de aquella noche de marzo de 1925, cuando Gardel se presentó en la sala de la avenida Carmen 614, dejando una huella imborrable en la vida cultural florense. Un siglo después, el homenaje adquiere un valor extraordinario gracias a un detalle que conecta directamente con aquel tiempo: la orquesta utilizará una guitarra original que perteneció al propio Carlos Gardel, un objeto cargado de historia y simbolismo.
“Carlos Gardel Original” ha recorrido escenarios de Ecuador, Perú, Japón, España y otros países, y se transformó además en un álbum que destaca por la interpretación magistral de Pastore y la producción artística de León Gieco. Para esta presentación especial en Las Flores, el espectáculo recreará algunos de los clásicos más queridos del Zorzal criollo, como “Por una cabeza”, “Mi Buenos Aires querido”, “El día que me quieras”, “Volver”, entre muchos otros.
Tarde de tango y milonga en homenaje a Carlos Gardel
La Dirección del Teatro Español anunció este concierto como uno de los grandes eventos culturales del año, no solo por su calidad artística sino por su profundo vínculo con la memoria local. La ciudad tendrá así la oportunidad de celebrar un siglo después aquel encuentro histórico, reviviendo el repertorio y el espíritu del artista más emblemático del tango.
Las entradas continúan disponibles en la boletería del Teatro Español, de 8 a 14 horas.
