▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Maravilloso espectáculo con el público aplaudiendo de pie es lo que se vivió el sábado por la noche con el espectáculo “Carlos Gardel Original” en la sala del Teatro Español.

Fue sin dudas una gran actuación del cantante de tangos Leonardo Pastore que, acompañado de grandes músicos, llegó a nuestra ciudad para brindar un concierto enmarcado dentro de los 100 años de la presentación de Carlos Gardel en el Teatro Español, cuando en marzo de 1925, el gran ídolo de la música popular argentina actuó en la histórica sala de la avenida Carmen acompañado de José Razano en dos noches inolvidables.

Pastore, con su magnífica voz, interpretó diferentes temas iconos de la música de nuestro país, que hicieron emocionar al público. “Volver”, “Sus ojos se cerraron”, “Por una cabeza”, “Mi Buenos Aires querido”, sonaron en una noche espectacular de una actuación que tuvo en la dirección musical al maestro pianista Hernán Malagoli.

Entre los presentes del gran espectáculo, organizada por la Dirección del Teatro Español a cargo de Aldo Valente y con la conducción del locutor Flavio Pérez, se destacó la figura del eximio orfebre argentino Juan Carlos Pallarols.

Una acción cargada de emoción fue cuando el propio Pastore, tocó y cantó un tema con una guitarra que fuera de Carlos Gardel (hoy propiedad de Pallarols), hecho que recibió la ovación de los espectadores.