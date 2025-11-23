Las Flores
Las Flores vive una nueva edición del Festival Nacional de Peñas y Fortines
Las Flores vive un nuevo fin de semana de tradición con la 44° edición del Festival Nacional de Peñas y Fortines. Con destrezas criollas, doma tipo polo, espectáculos y el tradicional desfile por San Martín, la ciudad volvió a reunirse en una celebración que ya es parte de su identidad.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La ciudad atraviesa un fin de semana cargado de tradición y cultura con la realización de la 44° edición del Festival Nacional de Peñas y Fortines, un encuentro que ya forma parte de la identidad florense. El evento, organizado por el Centro Tradicionalista La Tacuara con el acompañamiento de la Municipalidad, reúne desde el viernes a cientos de vecinos y visitantes de diferentes puntos del país en el Salón de Av. Rivadavia y en el Campo de Doma.
Durante la apertura oficial, autoridades municipales entregaron el Decreto que declara de Interés Municipal a esta edición del festival, reconociendo su valor histórico y su aporte a la preservación de las raíces criollas. Desde ese momento, la ciudad se sumó a una propuesta que combina espectáculos, destrezas y actividades que fortalecen el espíritu comunitario.
La programación incluyó una amplia variedad de expresiones de la cultura tradicional: destrezas criollas, presentaciones artísticas, ballets folclóricos, la esperada Noche de los Jóvenes y shows musicales con artistas y bandas destacadas. Este año, además, el público disfrutó por primera vez de doma tipo polo, sumando una nueva atracción que despertó gran interés. También se realizó la jura de recados y montas especiales, manteniendo viva la pasión por las tradiciones camperas.
Se realizó la presentación de la 44° edición del Festival Nacional de Peñas y Fortines
Uno de los momentos más esperados ocurrió ayer, sábado, cuando el centro de la ciudad se colmó de público para acompañar el tradicional desfile sobre la Avenida San Martín. Caballos, agrupaciones, instituciones y familias enteras participaron de una verdadera postal criolla que volvió a reafirmar la importancia de este festival para la comunidad.
El Festival Nacional de Peñas y Fortines continúa este domingo con más actividades y propuestas para disfrutar en familia, consolidándose, una vez más, como uno de los eventos más representativos y convocantes del calendario cultural florense.
Nuevo aumento y bono para empleadas domésticas: se aplica en noviembre y diciembre
Las Flores vive una nueva edición del Festival Nacional de Peñas y Fortines
Desde diciembre de 2023, el gasto en servicios públicos aumentó 525% en promedio
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras