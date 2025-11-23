Las Flores vive una nueva edición del Festival Nacional de Peñas y Fortines

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La ciudad atraviesa un fin de semana cargado de tradición y cultura con la realización de la 44° edición del Festival Nacional de Peñas y Fortines, un encuentro que ya forma parte de la identidad florense. El evento, organizado por el Centro Tradicionalista La Tacuara con el acompañamiento de la Municipalidad, reúne desde el viernes a cientos de vecinos y visitantes de diferentes puntos del país en el Salón de Av. Rivadavia y en el Campo de Doma.

Durante la apertura oficial, autoridades municipales entregaron el Decreto que declara de Interés Municipal a esta edición del festival, reconociendo su valor histórico y su aporte a la preservación de las raíces criollas. Desde ese momento, la ciudad se sumó a una propuesta que combina espectáculos, destrezas y actividades que fortalecen el espíritu comunitario.

La programación incluyó una amplia variedad de expresiones de la cultura tradicional: destrezas criollas, presentaciones artísticas, ballets folclóricos, la esperada Noche de los Jóvenes y shows musicales con artistas y bandas destacadas. Este año, además, el público disfrutó por primera vez de doma tipo polo, sumando una nueva atracción que despertó gran interés. También se realizó la jura de recados y montas especiales, manteniendo viva la pasión por las tradiciones camperas.

Uno de los momentos más esperados ocurrió ayer, sábado, cuando el centro de la ciudad se colmó de público para acompañar el tradicional desfile sobre la Avenida San Martín. Caballos, agrupaciones, instituciones y familias enteras participaron de una verdadera postal criolla que volvió a reafirmar la importancia de este festival para la comunidad.

El Festival Nacional de Peñas y Fortines continúa este domingo con más actividades y propuestas para disfrutar en familia, consolidándose, una vez más, como uno de los eventos más representativos y convocantes del calendario cultural florense.