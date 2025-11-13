▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Esta mañana se realizó la presentación de la 44° edición del Festival Nacional de Peñas y Fortines que se desarrollará en nuestra ciudad el próximo fin de semana con la organización del Centro Tradicionalista La Tacuara y el acompañamiento de la Municipalidad.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por el intendente interino Fabián Blanstein; Bruno Mundet, el presidente de La Tacuara; Marcelo Mundet, Facundo Prieto y demás integrantes de la Comisión; y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino. Acompañaron también otros funcionarios y referentes.

En la oportunidad se hizo entrega del Decreto que declara de Interés Municipal el evento que reunirá a florenses y vecinos de otros pueblos del país durante el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre, tanto en el Salón de Av. Rivadavia como en el Campo de Doma.

Habrá destrezas criollas y por primera vez se harán domas tipo polo; también jura de recados y montas especiales. En el escenario grandes artistas y bandas, ballets folclóricos, la Noche de los Jóvenes; y el tradicional Desfile por la Av. San Martin que será el sábado.