Una nube de polvo avanza sobre Las Flores tras el violento temporal de viento en la Patagonia

Una densa nube de polvo avanza este martes sobre Las Flores como consecuencia del intenso temporal de viento que ayer azotó a la Patagonia, donde se registraron ráfagas que superaron los 150 km/h. La violencia del viento levantó grandes cantidades de polvo, arena y sedimentos secos en zonas áridas del sur, generando un fenómeno que hoy se percibe a cientos de kilómetros de distancia.

La masa de polvo se desplaza hacia el norte y ya afectó a varias localidades de la Costa Atlántica. En Las Flores, comenzó a notarse desde horas de la mañana, con un avance visible desde la región de Tandil.

Explicaron que se trata de un fenómeno conocido como calima, caracterizado por la suspensión de partículas de polvo y arena en la atmósfera, lo que produce un ambiente opaco, turbio y con visibilidad reducida.

“Los vientos fuertes levantan partículas como arena, arcilla o minerales y las mantienen en suspensión, lo que puede generar efectos en la salud, especialmente en personas con problemas respiratorios”, advirtió. En este sentido, recomendó extremar precauciones al circular y evitar la exposición prolongada al aire libre.

De acuerdo con el meteorólogo de TN, Matías Bertolotti, la nube de polvo se originó el lunes por la tarde en sectores áridos de la Patagonia y avanzó rápidamente siguiendo la circulación del viento. Durante la madrugada de este martes ya había alcanzado ciudades como Mar del Plata, Necochea y Tandil, donde vecinos reportaron cielo turbio, visibilidad reducida y un característico olor a tierra en suspensión.

Localidades costeras amanecieron con un ambiente opaco, niebla baja mezclada con polvo y una fina capa de sedimentos sobre autos, veredas y superficies. En Las Flores, se espera que el fenómeno continúe presente durante gran parte de la jornada, dependiendo del comportamiento del viento en las próximas horas.