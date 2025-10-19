La Plata
Alerta amarilla: la semana comienza con fuertes vientos en la provincia de Buenos Aires
Según el SMN, alerta amarilla para Bahía, Patagones, Villarino, Puan, Dorrego, Rosales, Pringles, Suárez, Saavedra, Tornquist y Monte Hermoso
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Alertas amarillas por vientos para este domingo y lunes en la provincia de Buenos Aires, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para la tarde y noche de hoy, y madrugada de mañana lunes, alerta amarilla por vientos para costa y norte de Bahía Blanca, oeste de Patagones, costa y oeste de Villarino, Puan, costa de Coronel Dorrego, costa de Coronel Rosales, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra, zona baja de Tornquist y Monte Hermoso.
Sin embargo, para la madrugada y hasta mañana del lunes el nivel amarillo de alerta se extiende para todo el oeste bonaerense, Costa Atlántica desde el sur hasta Necochea, y centro de la provincia.
La intensa lluvia dejó 68 mm acumulados y complicó varias calles
Las áreas serán afectadas por vientos del sector norte con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros horarios, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras