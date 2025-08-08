Las Flores
Carta de agradecimiento al Hospital
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Por medio de la presente, la familia, y los miembros de la congregación de la Iglesia “Encuentro con Dios”, de la ciudad de Las Flores, queremos hacer llegar nuestro saludo y profundo agradecimiento a todo el personal del Hospital zonal de la ciudad de Las Flores, por la atención brindada al Pastor: Rufino Isidoro López, quien, por cuestiones de salud y edad avanzada, durante el año 2025 ingreso en reiteradas oportunidades al nosocomio local, recibiendo la atención adecuada para su recuperación.
A lo largo de este tiempo pasamos por consultorios, guardia, internación intermedia, cirugía, clínica médica y terapia, pudiendo ver en cada área el amor y compromiso con el que todo el personal realiza su labor.
Al “Dr. Alejandro”, le expresamos nuestra sincera gratitud por su dedicación y cuidado hacia Rufino. Su amabilidad y empatía quedaran grabadas en nuestros corazones.
Juan Tibiletti habló sobre la situación del hospital, la demanda creciente y el impacto de los recortes: “Vetan leyes como si la gente fuese un número”
Hacemos una mención especial a la “Dr., Enriqueta Serafini”, quien demostró su amor por su profesión y nos brindo un enorme cariño. Gracias por hacer hasta lo imposible para que sus últimos días fueran, dentro de las posibilidades, días agradables, y por acompañarnos en el momento de su despedida.
Sabemos, cómo personas de fe, que Dios la puso en esta tarea de cuidar de él, y confiamos en que recibirá una hermosa recompensa por su labor.
Felicitamos a todo el equipo por la noble tarea de cuidar del otro con tanto amor, y pedimos a Dios que recompense la vida de quienes tuvieron la oportunidad de asistirlo hasta el momento de su partida.
En nombre de Rufino, y cumpliendo con su pedido días antes de partir, les hacemos llegar nuestros mejores deseos y agradecimiento a todos los que forman parte de nuestro hospital.
Como hijos de Dios, siempre encontramos algo para agradecerle, aun en medio de situaciones que nos duelen o desconciertan. Pues sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien” (Romanos 8:28). No negamos nuestro dolor, pero en medio del él experimentamos su paz y confiamos en que Él tiene un propósito.
Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. (1 Tesalonicenses 5:18)
Gestiones del intendente Gelené para la recomposición del servicio de TDA
La Cooperativa de Electricidad de Las Flores unifica su Centro de Atención al Asociado
Mesa intersectorial de género: nuevos dispositivos de protección y planificación de acciones territoriales en parajes rurales
Carta de agradecimiento al Hospital
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras