Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Carta de agradecimiento al Hospital

Las Flores

Carta de agradecimiento al Hospital

Por medio de la presente, la familia, y los miembros de la congregación de la Iglesia “Encuentro con Dios”, de la ciudad de Las Flores, queremos hacer llegar nuestro saludo y profundo  agradecimiento a todo el personal del Hospital zonal de la ciudad de Las Flores, por la atención brindada al Pastor: Rufino Isidoro López, quien,  por cuestiones de salud y edad avanzada, durante el año 2025 ingreso en reiteradas oportunidades al nosocomio local, recibiendo la atención adecuada para su recuperación.

A lo largo de este tiempo pasamos por consultorios, guardia, internación intermedia, cirugía, clínica médica y terapia, pudiendo ver en cada área  el amor y compromiso  con el que todo el personal realiza su labor.

Al “Dr. Alejandro”, le expresamos  nuestra sincera gratitud  por su dedicación y cuidado hacia Rufino. Su amabilidad y empatía quedaran grabadas en nuestros corazones.

Hacemos una mención especial a la “Dr., Enriqueta Serafini”, quien demostró su amor por  su profesión  y nos brindo un enorme cariño. Gracias por hacer hasta lo imposible para que sus últimos días fueran,  dentro de las posibilidades, días agradables, y por acompañarnos en el momento de su despedida.

Sabemos, cómo personas de fe, que Dios la puso en esta tarea de cuidar de él, y confiamos en  que recibirá una hermosa recompensa por su labor.

Felicitamos a todo el equipo por la noble tarea de cuidar del otro con tanto amor, y pedimos a Dios que recompense la vida  de quienes tuvieron  la oportunidad  de asistirlo hasta el momento de su partida.

En nombre de Rufino, y cumpliendo con su pedido días antes de partir, les hacemos llegar nuestros mejores deseos  y agradecimiento a todos los que forman parte de nuestro hospital. 

Como hijos de Dios, siempre encontramos algo para agradecerle, aun en medio de situaciones que nos duelen o desconciertan. Pues sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien” (Romanos 8:28). No negamos  nuestro dolor, pero en medio del él experimentamos su paz y confiamos en que Él tiene un propósito.

Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. (1 Tesalonicenses 5:18)

