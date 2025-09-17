Nueva maquinaria para la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que se ha adquirido una mini pala Liugong modelo CLG365A.

Esta incorporación permitirá optimizar las tareas de infraestructura y mantenimiento que la Cooperativa lleva adelante en beneficio de toda la comunidad, mejorando la eficiencia y la capacidad de respuesta en las distintas obras de servicios.