Las Flores
Nueva maquinaria para la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que se ha adquirido una mini pala Liugong modelo CLG365A.
Esta incorporación permitirá optimizar las tareas de infraestructura y mantenimiento que la Cooperativa lleva adelante en beneficio de toda la comunidad, mejorando la eficiencia y la capacidad de respuesta en las distintas obras de servicios.
