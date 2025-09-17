Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Nueva maquinaria para la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos

Las Flores

Nueva maquinaria para la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos

Foto del avatar

Publicado

hace 1 hora

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que se ha adquirido una mini pala Liugong modelo CLG365A.

Esta incorporación permitirá optimizar las tareas de infraestructura y mantenimiento que la Cooperativa lleva adelante en beneficio de toda la comunidad, mejorando la eficiencia y la capacidad de respuesta en las distintas obras de servicios.

Te puede interesar:

Oficializan un plan de regularización de deudas para distribuidoras y cooperativas eléctricas

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.