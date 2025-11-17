Azul
Números que duelen en la Ruta 3: reinauguraron en Azul el cartel con las cifras de víctimas
Un duro recordatorio volvió a instalarse este domingo en el acceso a Azul. Vecinos autoconvocados y organizaciones locales reinauguraron el cartel que expone las cifras de víctimas por siniestros viales en la Ruta Nacional 3, en medio de un nuevo pedido urgente de obras y mantenimiento.
Cifras que estremecen
El cartel —actualizado por novena vez— reúne los datos registrados entre 2006 y el 11 de junio de 2025, en el tramo comprendido entre San Miguel del Monte y Azul.
Los números son contundentes: 495 siniestros, 883 heridos y 226 fallecidos en menos de dos décadas.
La iniciativa fue impulsada por Estrellas Amarillas, la Fundación CEDA y los Vecinos Autoconvocados por la Autovía en la Ruta 3, con el objetivo de concientizar sobre la crítica situación vial y renovar el reclamo por obras concretas.
Un reclamo que vuelve a tomar fuerza
La acción forma parte de una demanda que lleva años: la construcción de la autovía y la realización de trabajos básicos de mantenimiento. La obra, que mostró avances mínimos, quedó nuevamente paralizada, mientras que el deterioro de la calzada se profundiza.
Hoy, vecinos y organizaciones aseguran que la ruta está “en su peor momento, detonada”, y advierten que la falta de intervenciones incrementa el riesgo para quienes transitan diariamente.
Compromisos oficiales y una ruta en conflicto
En medio de la presión social, autoridades de Vialidad Nacional pidieron disculpas luego de que un abogado del organismo negara la existencia de pozos durante un litigio con el municipio de Azul. Tras una reunión con el intendente Nelson Sombra, representantes de Estrellas Amarillas y vecinos, Vialidad se comprometió a iniciar bacheos en los tramos más críticos entre Las Flores y Azul, trabajos que comenzaron parcialmente en los últimos días.
Este movimiento ocurre en la antesala de la licitación proyectada para el corredor, que prevé un año de reparación integral antes de avanzar con posibles concesiones o implementación de peajes sobre la Ruta 3
