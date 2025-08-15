Profundo agradecimiento al Hospital de Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Quiero expresar mi profundo agradecimiento al Hospital de nuestra ciudad, especialmente a los doctores Iturisa, De Franco y al cardiólogo Corvalán, por la atención y el acompañamiento brindado a mi hijo Lautaro.

Aunque su partida dejó un dolor inmenso, me reconforta saber que estuvo en manos de profesionales comprometidos, que hicieron todo lo posible por él y lo trataron con respeto, dedicación y humanidad.

Simplemente gracias, su mamá Andrea

Quiero agradecer también a cada uno de sus amigos, allegados y familia que se acercaron o se tomaron el tiempo de mandar un mensaje, esta pérdida me dejó el corazón destrozado pero me alegra saber que mi hijo fue muy querido y a los chicos de las motos por ese gran homenaje que le hicieron, solo espero que se cuiden y honren la vida y que esta pérdida sea una enseñanza para todos ustedes.

Gracias Familia Benini