Las Flores

Tristeza en la ciudad por la partida de la Bombera Voluntaria Nerina Mogni, una joven comprometida con el servicio a la comunidad

hace 1 hora

A los 39 años falleció en nuestra ciudad la señora Nerina Luján Mogni, reconocida joven florense y Bombera Voluntaria, cuya partida genera un hondo pesar entre familiares, amigos, compañeros del cuartel y vecinos en general.

Nerina luchó con enorme fortaleza y entereza contra una dura enfermedad, enfrentando cada instancia con valentía y el acompañamiento permanente de sus seres queridos. Su vocación de servicio y su compromiso con la comunidad quedarán como ejemplo para todos.

Sus restos son velados en la Sala 2 de la Cooperativa Eléctrica y Anexos, ubicada en calle 9 de Julio 329. El sepelio se realizará hoy, viernes 28 de febrero, a las 10 horas.

En este difícil momento, acompañamos con respeto y afecto a sus familiares y allegados, elevando una oración por su eterno descanso y destacando la huella que dejó en nuestra ciudad.

