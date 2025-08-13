Capital Federal
Avanza un frente de aire frío desde la Patagonia y se producirá un marcado descenso de temperaturas
Dado que en los últimos días el viento norte generó un aumento de las marcas térmicas, el contraste se sentirá más. Se producirán heladas y un aumento de la inestabilidad.
El viento norte ha generado en los últimos días una suerte de primavera adelantada en el centro del país y la región pampeana, con marcas térmicas entre los 20 y los 28 grados. Pero todo lo bueno se termina y en las próximas horas la dirección del viento va a rotar al sur, generando un marcado contraste térmico.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde el miércoles bajarán las temperaturas y de a poco irá en aumento la nubosidad. El meteorólogo Leonardo De Benedictis, explicó que los días jueves, viernes y sábado habrá “temperaturas muy bajas en área central, con heladas de variada intensidad”. En esa línea, indicó que como hubo temperaturas elevadas, la diferencia se hará sentir por el contraste repentino.
Esta masa de aire frío ya comenzó a desplazarse desde la Patagonia, generando un importante descenso de las temperaturas a su paso y fomentando el desarrollo de condiciones de inestabilidad, características propias del invierno que aún no terminó en el hemisferio sur.
Semana con clima variable en Las Flores: sol, nubes y posibilidad de lluvias para jueves y viernes
“A medida que avancen las horas, se espera que el aire frío se consolide sobre el centro del país, acentuando el descenso térmico. Este cambio será particularmente notable en la provincia de Buenos Aires, donde las temperaturas mínimas podrían alcanzar valores entre –1 °C y –3 °C, especialmente entre el jueves y el viernes, días que concentrarán las condiciones más frías de la semana”, aseveró el especialista.
La presencia de aire seco favorecerá la ocurrencia de heladas de moderada a fuerte intensidad en varias áreas de la región pampeana, con especial énfasis en Buenos Aires. El aumento de nubosidad podría generar precipitaciones de variada intensidad, por lo que se recomienda seguir la evolución del fenómeno meteorológico para prepararse ante un evento de advertencia a corto plazo. (DIB) ACR
