Accidente en Ruta Nacional 3 involucra a un micro y su mecánico de la misma compañía
Este lunes se produjo un accidente en la Ruta Nacional 3, KM 269, cerca de la curva de Shaw. Así informó Noticias de Azul. Un colectivo presentó un desperfecto mecánico y, mientras era asistido, el mecánico que lo atendía sufrió lesiones que requirieron su traslado de urgencia al Hospital Municipal de Azul. El trabajador, identificado como Ponce de León, de 45 años y residente en Florencio Varela, se encuentra bajo atención médica.
Autoridades locales solicitaron a los conductores transitar con precaución por la zona, respetando las señalizaciones y reduciendo la velocidad. En el lugar intervinieron efectivos de Vial Azul y personal de peajes de Corredores Viales para garantizar la seguridad y el orden del tránsito.
