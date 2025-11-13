Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Colisión entre una camioneta y un camión en la rotonda de Ruta 3 y Venancio Paz, sin lesionados

Las Flores

Colisión entre una camioneta y un camión en la rotonda de Ruta 3 y Venancio Paz, sin lesionados

hace 1 hora

Este jueves por la tarde se registró un accidente de tránsito en la rotonda de Ruta 3 y Venancio Paz, donde un camión colisionó por alcance a una camioneta.

Según se informó, la camioneta Toyota era conducida por un hombre oriundo de Bahía Blanca, mientras que el camión era manejado por un conductor de Merlo.

Afortunadamente, el siniestro no dejó personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales. En el lugar trabajó personal policial para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes.

