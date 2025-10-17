Connect with us
Tragedia en Ruta 3: una persona falleció tras un choque frontal a la altura de Videla Dorna, jurisdicción de S.M del Monte

Monte

hace 14 minutos

En la tarde de este viernes, alrededor de las 16 horas, se registró un trágico siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 119, en jurisdicción de San Miguel del Monte, zona de Videla Dorna.

Por causas que aún se investigan, dos vehículos colisionaron de manera frontal, presuntamente cuando uno de ellos intentó realizar una maniobra de sobrepaso. Uno de los vehículos venía de Tandil hacía Capital y el otro rodado de Capital y se dirigía a Tandil. Ninguna de las víctimas son oriundas de Nuestra ciudad ni de San Miguel del Monte. Afiermaron noticias Las Flores autoridades policiales de la ciudad vecina.-

A raíz del violento impacto, una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otras dos resultaron con heridas de consideración y fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud cercano.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal del servicio de emergencias, quienes realizaron tareas de asistencia, rescate y peritajes. Las autoridades judiciales intervinientes llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fatal accidente

