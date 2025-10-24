La Plata
Es ley la posibilidad de pagar uno mismo con posnet en estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires
Los consumidores podrán insertar, deslizar o acercar su propia tarjeta al lector. Sí deberán mostrar el plástico y el documentos a fin de que se valide su identidad.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó y promulgó la Ley N° 15.531, que garantiza el derecho de los consumidores a realizar pagos mediante posnets sin necesidad de entregar las tarjetas de crédito, débito o el DNI. La medida, que ya fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense la semana pasada, tiene como principal objetivo reforzar la seguridad en las transacciones y evitar fraudes o clonaciones de tarjetas y documentos.
La norma, sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados bonaerenses y publicada el 14 de octubre, establece que los usuarios podrán insertar, deslizar o acercar su propia tarjeta al lector, sin necesidad de entregarla a los empleados o proveedores. Si bien el cliente puede elegir entregar el plástico o el DNI, la regla general será que los dispositivos estén disponibles para el uso directo por parte del consumidor.
“Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho, en sus relaciones de consumo, a utilizar por sí mismos los datáfonos cuando realicen pagos con tarjetas de crédito o débito, sin necesidad de entregar sus tarjetas o DNI a los proveedores de bienes y servicios”, indica la Ley N° 15.531 en el primer artículo.
Sin embargo, aclara que los usuarios “deben exhibir sus tarjetas y DNI a los proveedores al momento de realizar pagos a modo de que se pueda verificar su identidad y titularidad de las tarjetas”.
